СНТ «Шинник» в Нижнекамске судится с исполкомом из-за затопления участков

Фото: кадр видео / ТНВ

В СНТ «Шинник» в Нижнекамске на участках садоводов скапливается вода, ситуация обостряется с каждым дождем — подтапливает около 100 участков, еще 200 собственников вынуждены перемещаться по лужам, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Садоводы защищают свои интересы в суде — их сегодня представлял Айнур Валиев. Ответчиков два — это исполком города и Дирекция единого заказчика. Представитель истца просит признать их бездействие незаконным и принять меры по отведению ливневых стоков.

Представитель исполкома в суде сообщила: в бюджете города сейчас нет средств для отвода стоков от СНТ и для строительства новой канализации, а сумма немаленькая — только на проектно-сметную документацию требуется 41 млн рублей. Город обращался к правительству республики, но в бюджете средств на проведение таких работ не предусмотрено. В исполкоме намереваются подать заявку на участие в федеральных проектах.

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Маргарита Головатенко