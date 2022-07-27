Недельная дефляция в России замедлилась до 0,08%

Недельная дефляция в России замедлилась и составила 0,08% с 16 по 22 июля, с начала года потребительские цены выросли на 11,32%, сообщает Росстат.



По данным ведомства, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,6%: картофель — на 7,5%, свекла — на 6%, капуста — на 5,9%, бананы — на 4,8%, морковь — на 3,4%, огурцы — на 2,9%, яблоки — на 2,3%, помидоры — на 2,1%, лук — на 0,2%.

Дешевеет большинство продуктов, лидерство в этом сохраняют яйца (-1,17% за неделю). Лидеры роста цен — сосиски и сардельки — прибавили 0,38%.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе дефляция ускорилась — с 9 по 15 июля она составила 0,17%, с начала года потребительские цены выросли на 11,4%.

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Маргарита Головатенко