Новости экономики

20:15 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В России недельная дефляция ускорилась до 0,17%

19:16, 20.07.2022
В России недельная дефляция ускорилась до 0,17%
Фото: Максим Платонов

В России ускорилась недельная дефляция — с 9 по 15 июля она составила 0,17%, с начала года потребительские цены выросли на 11,4%, такие данные приводит Росстат.

Продолжается снижение цен на ряд продуктов, здесь лидируют яйца (-1,64% за неделю), которые перехватили первую позицию у сахара (-0,66%). Лидерами роста цен стали детские овощные консервы — они прибавили в цене 0,47%.

За неделю свекла подешевела на 8,8%, картофель — на 8,5%, капуста — на 8%, бананы — на 3,1%, помидоры — на 2,3%, морковь — на 2,2%, яблоки — на 1,6%, огурцы — на 1,2%.

Фото: realnoevremya.ru

В России дефляция за период со 2 по 8 июля 2022 года составила 0,03%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок