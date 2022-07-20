В России недельная дефляция ускорилась до 0,17%

Фото: Максим Платонов

В России ускорилась недельная дефляция — с 9 по 15 июля она составила 0,17%, с начала года потребительские цены выросли на 11,4%, такие данные приводит Росстат.



Продолжается снижение цен на ряд продуктов, здесь лидируют яйца (-1,64% за неделю), которые перехватили первую позицию у сахара (-0,66%). Лидерами роста цен стали детские овощные консервы — они прибавили в цене 0,47%.

За неделю свекла подешевела на 8,8%, картофель — на 8,5%, капуста — на 8%, бананы — на 3,1%, помидоры — на 2,3%, морковь — на 2,2%, яблоки — на 1,6%, огурцы — на 1,2%.

Фото: realnoevremya.ru

В России дефляция за период со 2 по 8 июля 2022 года составила 0,03%.



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Маргарита Головатенко