В Татарстане отдали под суд директора фирмы за аферу с капремонтом машин МЧС на 306 млн

Следком отправил в суд дело о капремонте пожарных машин МЧС в Татарстане. В мошенничестве с ущербом 306 млн рублей и подделке документов обвиняют 61-летнего генерального директора ООО «Сигналдортранс» Вячеслава Алчина. Вину он не признает, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.



По версии следствия, в 2017—2018 годах МЧС республики заключило с обвиняемым ряд госконтрактов на капитальный ремонт 129 пожарных автомобилей. Однако вместо капитального ремонта ООО занималось текущим ремонтом, в результате реальная стоимость работ была значительно ниже условий контракта. С целью введения в заблуждение заказчика гендиректор подделал акты приема выполненных работ в полном объеме, полагают силовики.

Напомним, расследование этого дела началось еще в 2020 году. В октябре 2021 года по этому же делу был арестован полковник Виталий Галкин, главный по материально-техническому обеспечению в ГУ МЧС по Татарстану. Его обвинили в трех эпизодах злоупотребления с ремонтом тех же пожарных машин и ущербом в 300 млн рублей. Галкин утверждал: «Никакого преступления не совершал».