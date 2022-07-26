В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида и аммиака

Фото: Максим Платонов

В воздухе Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации аммиака и формальдегида. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.



Повышенную концентрацию аммиака зафиксировал пункт наблюдения №3 по ул. Мартына Межлаука. Она оказалась превышена более чем в два раза — 0,44 мг/кубометр при ПДК в 0,2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

ПНЗ №5 на ул. Татарстан, 72 выявил превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в 2,68 раза. Она составила 0,134 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

ПНЗ №4 на ул. Болотникова зарегистрировал превышение допустимого уровня формальдегида в воздухе в 3,32 раза. Концентрация загрязняющего вещества достигла 0,166 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенную концентрацию формальдегида зафиксировал и ПНЗ №6 на ул. Степана Халтурина, 10. Она составила 0,079 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 25 июля по 7 часов 26 июля.



В столице Татарстана установлены 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина