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В Татарстане выросло число погибших на воде детей

12:11, 26.07.2022
В Татарстане выросло число погибших на воде детей
Фото: Олег Тихонов

В Татарстане с начала 2022 года на воде погибли восемь детей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года утонули пять несовершеннолетних.

На воде прежде всего дети, не охваченные организованным отдыхом в оздоровительных лагерях, заявил замруководителя Главного управления МЧС России по Татарстану — главный государственный инспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Семь детей погибли из-за купания в необорудованном месте. Еще один несовершеннолетний утонул в результате падения в воду.

Фото: Олег Тихонов

С начала купального сезона в Татарстане утонули 39 человек, в том числе восемь детей. Всего с начала 2022 года на воде произошло 70 происшествий на воде. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось

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Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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