Сбытчик «незамерзайки», которой отравились студенты в Салмачах, пойдет под суд

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об отправлении студентов «незамерзайкой» с метанолом в 2021 году. Дело направят в Приволжский районный суд Казани, сообщила и. о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая

Обвинительное заключение утверждено в отношении 27-летнего татарстанца. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по ч. 1 ст. 234 УК (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

Установлено, что с сентября по ноябрь прошлого года обвиняемый организовал производство и сбыт незамерзающей стеклоомывающей жидкости, в состав которой входит ядовитое вещество — метиловый спирт.

Фото: прокуратура Татарстана

Ей вечером 15 ноября 2021 года в Салмачах на праздновании дня рождения, отправились 13 студентов. Один человек погиб. Потерпевшие выпили «незамерзайку» по ошибке.

Напомним, ход расследования уголовного дела от отравлении студентов в казанских Салмачах ставил на контроль лично председатель СК России Александр Бастрыкин.



Следствие установило, что один из пострадавших купил у знакомого спиртосодержащую жидкость в 5-литровой пластиковой бутыли. Бутыль привезли в коттедж в багажнике каршерингового автомобиля. В этом же багажнике находилась еще одна бутыль такого же объема с незамерзающей жидкостью. По ошибке молодые люди взяли ее с собой, а после этого добавили в жидкость ароматизаторы и выпили.



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Татьяна Демина