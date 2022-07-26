В России предложили лицензировать деятельность организаторов авторских туров

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить профессиональные патенты для лиц, которые организовывают и проводят авторские туристические мероприятия и путешествий. Свое обращение он направил главе Ростуризма Зарине Догузовой.



Авторские поездки сейчас набирают популярность в России. Как правило, они проходят в стороне от массового туристического потока: далеко в горах, в лесах, на островах или в степях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подобные туристические мероприятия организуют дистанционно, на доверии сторон и никак не контролируются со стороны государственных органов или иных надзорных ведомств, что часто приводит к конфликтным моментам.

— В данной связи в целях наведения порядка в сфере частных и авторских туристических туров по России прошу вас рассмотреть инициативу о внедрении профессиональных патентов для лиц, осуществляющих организацию и проведение подобных туристических мероприятий и путешествий, — приводит RT текст обращения Крупника.

В начале июля власти Татарстана решили выделить из республиканского бюджета средства на реализацию мероприятий госпрограммы развития сферы туризма и гостеприимства в республике на 2025 год. Объем финансирования составит 94,3 миллиона рублей.



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Татьяна Леухина