На реализацию программы развития сферы туризма Татарстана выделили еще 94,3 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана решили выделить из республиканского бюджета средства на реализацию мероприятий госпрограммы развития сферы туризма и гостеприимства в республике на 2025 год. Объем финансирования составит 94,3 миллиона рублей.

Программа развития сферы туризма и гостеприимства в Татарстане была рассчитана на 2014—2024 годы. Теперь конечным сроком реализации ее мероприятий, в том числе второго этапа, указан 2025-й.

По прогнозу властей, благодаря программе к 2025 году внутренние и въездные потоки в Татарстан увеличатся до 4 216 600 человек. Для сравнения, в этом году они должны составить 3 242 300 туристов, в 2023-м — 3 617 900, а в 2024 году — 3 798 700, следует из постановления кабмина республики о внесении изменений в документ, которым утверждена программа развития сферы туризма и гостеприимства.

Фото: Максим Платонов

Объем платных туристских услуг, оказанных в Татарстане, к 2025 году должен достичь почти 19,2 миллиарда рублей. В этом году он прогнозируется на уровне 12,5 миллиарда, в следующем — почти 18,9 миллиарда, а в 2014 году — почти 14,6 миллиарда.

Также благодаря программе ожидается увеличение числа специалистов, подготовленных в сфере туризма и гостеприимства. На каждый год с 2022-го по 2025-й указано 500 человек.

В 2021 году Татарстан посетили 3,3 миллиона туристов. Туристский поток практически восстановился в Казанском кремле, Великом Болгаре и Чистополе. Наибольший прирост посетителей в прошлом году относительно 2019 года наблюдается в Елабуге, Тетюшах и на острове-граде Свияжске. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина