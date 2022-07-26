В Альметьевск на фестиваль «Лето.KARAKUZ» приедут Рустам Рептилоид, команда КВН «Союз» и Стас Старовойтов

В Альметьевске с 15 июля по 28 августа проходит фестиваль «Лето. KARAKUZ». Среди хедлайнеров — комики Рустам Рептилоид, Стас Старовойтов, команда КВН «Союз».

Также на празднике выступят Сергей Трофимов (Трофим), Антоха MC и другие. В программе мероприятия — фестиваль уличных театров «Легкие крылья», фестиваль татарской современной музыки, книжный клуб, образовательная конференция, кинопоказы и лекции об искусстве и науке.

Афиша опубликована на странице «Лето. KARAKUZ» во «Вконтакте».

В прошлом году на альметьевском фестивале выступали «Аигел», Валерий Сюткин, Мот и другие.

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