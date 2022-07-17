Финляндия не наблюдает роста напряженности с Россией из-за интеграции страны в НАТО

Финляндия не наблюдает роста напряженности в отношениях с Россией в связи с интеграцией в НАТО. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.

— Наша граница — 800 миль между Россией и Финляндией — функционирует нормально. Между Финляндией и Россией нет дополнительной напряженности, — заявил он в интервью CNN.

Фото: nato.int

В Хельсинки считают, что реакцию России может спровоцировать размещение в Финляндии новых вооружений.

В конце июня лидеры стран НАТО приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса. Их вступление новичков должны ратифицировать парламенты 30 действующих членов Североатлантического альянса.



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Татьяна Леухина