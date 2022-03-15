В Казани популярными детскими именами стали Марк, Марсель, Ясмина и Амина

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В столице Татарстана в период с 28 февраля по 6 марта родился 281 ребенок. Из них 145 мальчиков и 136 девочек, сообщает мэрия Казани.

Наименьший вес новорожденного составил 750 граммов, а максимальный превысил 5,1 кг. Чаще всего родители называли своих детей Марк, Марсель, Ясмина и Амина. Реже всего малышам давали имена Ахат, Рамзиль, Любовь, Ария.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По данным Росстата, в январе этого года в Татарстане родились 2 875 детей. Это на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в январе 2021 года в республике на свет появились 2 835 новорожденных.



Диана Жиленкова