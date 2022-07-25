Почти 180 тысяч татарстанцев оказались «невыездными» из-за долгов

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе — июне 2022 года судебные приставы Татарстана вынесли свыше 178 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из России по исполнительным производствам. Такие данные приводит пресс-служба Управления ФССП по республике.

Общая сумма задолженности татарстанцев, из-за которой они оказались «невыездными», в первом полугодии составила 48 миллиардов рублей. Она включает в себя долги по алиментам, налогам и кредитам.

В УФССП по Татарстану напомнили, что в российском законодательстве не перечислены конкретные видов долгов, за которые можно запретить выезд, а за какие нельзя. Ключевой фактор — задолженность превышает 30 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

По данным на начало ноября 2021 года, из-за долгов из России не могли выехать 4,2 миллиона человек. Как считает директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, основной причиной неисполнения гражданами судебных актов в добровольном порядке является отсутствие в обществе понимания обязанности самостоятельного и добровольного исполнения.

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Татьяна Демина