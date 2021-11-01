Из России не могут выехать из-за долгов 4,2 миллиона человек — это много или мало?
Директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов рассказал в интервью ТАСС, что 4,2 млн россиян в настоящее время ограничены в праве выезда за пределы России из-за долгов.
— В настоящее время в отношении должников действует 4,2 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации, — заявил он.
Аристов добавил, что ограничение личных неимущественных прав должников является действенной мерой — она побуждает к исполнению требований.
По его словам, основной причиной неисполнения гражданами судебных актов в добровольном порядке является отсутствие в обществе понимания обязанности самостоятельного и добровольного исполнения.
Из России не могут выехать из-за долгов 4,2 млн человек — это:
- Примерно 2,8% населения России — в РФ проживает порядка 146 млн человек.
- В 2,5 раза меньше, чем иммигрировало россиян — в 2017 году по миру насчитывалось 10,6 млн уехавших граждан страны, писал The Bell.
- Меньше, чем было потенциально невыездных граждан в августе, в 1,7 раза. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что всего было 7,2 млн человек.
- По две Латвии и Северной Македонии — всего в эти государствах зарегистрировано порядка 2 млн человек.
- В 2,7 раза меньше, чем было зарегистрировано количество злостных неплательщиков по кредитам в России — в прошлом году их насчитывалось 11,7 млн человек.
- В 35 раз больше, чем число признанных банкротами людей в 2020 году — всего 119 тыс. человек.
- Примерно столько же, сколько проживает в Татарстане — в республике живет порядка 4 млн человек.
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