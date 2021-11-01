Из России не могут выехать из-за долгов 4,2 миллиона человек — это много или мало?

Директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов рассказал в интервью ТАСС, что 4,2 млн россиян в настоящее время ограничены в праве выезда за пределы России из-за долгов.

— В настоящее время в отношении должников действует 4,2 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации, — заявил он.

Аристов добавил, что ограничение личных неимущественных прав должников является действенной мерой — она побуждает к исполнению требований.

По его словам, основной причиной неисполнения гражданами судебных актов в добровольном порядке является отсутствие в обществе понимания обязанности самостоятельного и добровольного исполнения.

Фото: fssprus.ru

Из России не могут выехать из-за долгов 4,2 млн человек — это:

Примерно 2,8% населения России — в РФ проживает порядка 146 млн человек.

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Алексей Нечаев