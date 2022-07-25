Топ-50 иностранных компаний заработал за год в России 8,8 трлн рублей — это много или мало?

По итогам 2021 года суммарные продажи крупнейших иностранных компаний в России составили 8,8 триллиона рублей. Соответствующий рейтинг подготовил журнал Forbes.

На данный момент уже треть участников рейтинга — 16 из 50 компаний — объявили об уходе из России или продали активы.

Первую строчку списка занял немецкий автопроизводитель Volkswagen Group — совокупные продажи его российских дочерних структур составили 0,5 триллиона рублей в 2021 году. В топ-3 также вошли «Леруа Мерлен Восток» («дочка» французской Groupe ADEO, 457 млрд рублей) и Renault («Рено России» и «Автоваз» 456 млрд рублей).

За 2021 год выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России достигла 8,8 триллиона рублей — это:

$152,1 миллиарда, или €152 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 1,6 триллиона больше , чем выручка крупнейших иностранных компаний в России за 2020 год — 7,2 триллиона рублей.

, чем выручка крупнейших иностранных компаний в России за 2020 год — 7,2 триллиона рублей. В 1,37 раза больше по сравнению с 2018 годом — 6,4 триллиона рублей.

по сравнению с 2018 годом — 6,4 триллиона рублей. На 3,9 триллиона рублей больше , чем в 2015 году — 4,9 триллиона рублей.

, чем в 2015 году — 4,9 триллиона рублей. В 9,6 раза меньше совокупной выручки крупнейших компаний России по итогам 2020 года — 84,9 триллиона рублей.



совокупной выручки крупнейших компаний России по итогам 2020 года — 84,9 триллиона рублей. В 2,8 раза больше выручки американского производителя электромобилей Tesla Inc. — $53,8 млрд.

выручки американского производителя электромобилей Tesla Inc. — $53,8 млрд. На 1,4 триллиона меньше рекордной выручки «Газпрома» за 2021 год — 10,2 триллиона рублей.

рекордной выручки «Газпрома» за 2021 год — 10,2 триллиона рублей. В 3,6 раза больше глобальной выручки IKEA в 2021-м финансовом году — €41,9 миллиарда.

Дарья Пинегина