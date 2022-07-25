«Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании

Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании. Такое решение было принято по соображениям безопасности.



— Европейский вещательный союз и британская телерадиовещательная корпорация BBC рады подтвердить, что конкурс песен «Евровидение-2023» пройдет в Соединенном Королевстве, — говорится в сообщении.

Напомним, в этом году на «Евровидении» победила украинская группа Kalush Orchestra. Музыканты выступали с песней Stefania и набрали 631 балл. Финал музыкального конкурса состоялся в ночь на 15 мая в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье — певица Chanel из Испании. В 2023 году Украина как страна, победившая в прошлом году, сразу пройдет в финал конкурса. Вместе с этим BBC приступает к поиску города, в котором пройдет мероприятие.

Фото: eurovision.tv

23 июня EBU сообщил, что «Евровидение» не будет проходить на Украине в следующем году из-за сложившейся ситуации.



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Максим Кокунин