Европейский вещательный союз заявил, что «Евровидение» не будет проходить на Украине

Песенный конкурс «Евровидение» не будет проходить на Украине в следующем году. Европейский вещательный союз (EBU) продолжает искать новое место проведения мероприятия, передает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

На прошлой неделе Европейский вещательный союз сообщал, что Украина не сможет принять в 2023 году международный песенный конкурс «Евровидение». Организаторы обсуждали проведение мероприятия в Великобритании.

Фото: ebu.ch

EBU отмечал, что Украина не может принять там конкурс из-за сложившейся ситуации.

В этом году на «Евровидении» победила украинская группа Kalush Orchestra. Они выступали с песней Stefania и набрали 631 балл. Финал музыкального конкурса состоялся в ночь на 15 мая в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье — певица Chanel от Испании.

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Татьяна Леухина