Мосбиржа с 8 августа приостановит торги японской иеной

Московская биржа с 8 августа приостановит торги японской иеной из-за рисков и затруднений при проведении расчетов. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Отмечается, что ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена — российский рубль» и «доллар США — японская иена» в биржевом и внебиржевом режимах. Кроме того, японская валюта не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках биржи.

Фото: ru.wikipedia.org

10 марта Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для бизнеса. Он будет действовать с сегодняшнего дня и по 10 сентября 2022 года.

— Юридические лица — резиденты и индивидуальные предприниматели — резиденты могут получить наличными доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США, и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена, — объяснили в регуляторе.



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Максим Кокунин