В Заинском районе Татарстана во время купания утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Заинском районе Татарстана во время купания утонул мужчина 1982 года рождения. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.

Сообщение о происшествие на реке Кармалке поступило в 18.54. В 19.20 местные жители с глубины 2 метров, на расстоянии 5 метров от берега извлекли тело погибшего. Отмечается, что место для купания не оборудовано, а причины трагедии устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

15 июля рыбаки нашли тело 48-летнего мужчины, выпавшего из лодки на Каме в Рыбно-Слободском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Местные рыбаки обнаружили тело в воде. Отец опознал пропавшего сына. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сообщение о том, что мужчина выпал из лодки и утонул, поступило днем 13 июля. Пустую лодку без мотора обнаружили в 50 метрах от берега.

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Максим Кокунин