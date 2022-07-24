В Зеленодольском районе Татарстана утонул мужчина

Вчера в Зеленодольском районе Татарстана утонул мужчина 1994 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пропаже во время купания мужчины поступило в экстренные службы в 17.37 23 июля. На место происшествия выехала водолазная группа.

В 20.40 спасатели водолазной группы на расстоянии 180 метров от берега с глубины 12 метров извлекли из воды тело мужчины. Погибший был зарегистрирован в Марий Эл.

Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Место для купания не оборудовано.

В минувший четверг ГУ МЧС по Татарстану сообщало, что с начала купального сезона, который стартовал 1 июня, в республике произошли 32 несчастных случая на воде. Утонули 25 человек, в том числе семь детей.

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Татьяна Леухина