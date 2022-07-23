В Нижнекамском районе водитель столкнулся с иномаркой на «встречке» — есть пострадавшие

В субботу вечером в Нижнекамском районе водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Citroen.



Очевидцы сообщили, что отечественный автомобиль двигался со скоростью около 100 км/ч, в машине была шумная компания, а сам водитель — в пьяном состоянии. В результате столкновения авто произошел разлив горюче-смазочных материалов. Возгорание устранили пожарные.

Двух пассажиров ВАЗ-2112 госпитализировали, одного из них зажало в салоне. Супругу водителя иномарки тоже доставили в больницу, она получила травмы, сообщает «НТР-24».

На этой неделе следственные органы СК России по Татарстану сообщили подробности по принятому к производству уголовному делу, возбужденному по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ). ДТП произошло в Апастовском районе республики 19 июля, в нем погибли 65-летняя женщина и 8-летний мальчик. Водитель пошел на обгон, но не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет. Пожилая женщина с внуком погибли на месте, водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.



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Маргарита Головатенко