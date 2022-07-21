Следком Татарстана сообщил подробности расследования ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик
Следственные органы СК России по Татарстану сообщили подробности по принятому к производству уголовному делу, возбужденному по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ). ДТП произошло в Апастовском районе республики 19 июля, в нем погибли 65-летняя женщина и 8-летний мальчик.
Следствие считает, что утром 43-летниий водитель Renault Logan ехал по трассе Ульяновск — Буинск — Казань из города Тетюши в Набережные Челны. В салоне находились сожительница, ее мать и ее сын.
Водитель пошел на обгон, но не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет. Пожилая женщина с внуком погибли на месте, водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
— Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль, — сообщила «Реальному времени» и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.
ДТП произошло на 66-м километре дороги Казань — Ульяновск. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault превысил скорость и выехал на встречную полосу.
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