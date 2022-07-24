Запасы иномарок в России подходят к концу

Запасы зарубежных автомобилей в России подходят к концу, заявил «РИА Новости» автоэксперт, партнер «Автостата» Игорь Моржаретто.



Он напомнил, что практически все сборочные предприятия иностранных компаний прекратили работать с марта, и зарубежные автомобили почти не поставляют.

По разным прогнозам, имеющихся запасов автомобилей ориентировочно хватит на 3-6 месяцев. Однако прежних производителей в настоящее время активно заменяет Китай, также продолжается сборка корейских машин в Калининграде.

Фото: realnoevremya.ru

Этим летом как новые, так и подержанные автомобили практически перестали дорожать, отдельные компании снижают цены на свои модели. Эксперты оценили, могут ли автомобили подешеветь.

— Цены могут быть на уровне февраля или даже ниже, но этого следует ожидать не раньше декабря. Это обусловлено тем, что 2022 год будет подходить к концу, и непроданные авто не будут считаться новыми, — считает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.



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Маргарита Головатенко