В Нижнекамске ряд домов останется без воды из-за ремонта на теплосетях

В Нижнекамске в связи с проведением ремонта на участке от ТК-105 на пр. Химиков до павильона задвижек №5 на пр. Мира и установки глушек по проведению реконструкции магистрального тепловода №3 в ряде домов и социальных объектов не будет горячей воды, сообщили в пресс-службе района.



Ремонтные работы будут проводиться с 8 до 17 часов 25-27 июля по адресам:

ул.Баки Урманче: №№ 3, 9, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33;

пр. Строителей: №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60;

пр. Мира: №№ 61, 73, 75, 77, 81, 83;

пр. Химиков: №№ 53, 57;

пр. Шинников: № 1.

в детских садах №№74, 76, 79, 80, 82, 83, центре «Надежда», школе №29, татарской гимназии №2, Соборной мечети, налоговой инспекции и «Камаглавстрое».

В Набережных Челнах с 12 по 25 июля отключали горячую воду в ряде жилых домов в связи с пятым этапом опрессовки.



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Маргарита Головатенко