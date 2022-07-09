В Челнах на 2 недели отключат воду в ряде жилых домов и соцобъектов

В Набережных Челнах с 12 по 25 июля отключат горячую воду в ряде жилых домов в связи с пятым этапом опрессовки, сообщили в мэрии города.



Так, горячей воды не будет на объектах седьмого комплекса — кроме жилых домов: 7/21, 7/23, на объектах девятого комплекса — в жилых домах 9/41, 9/42, 9/43, пр. Мира, 18, в поликлинике 9/07, ПНД 9/03, диагностическом комплексе 9/04, инфекционной больница 9/15, ЦГП Мира, 8б;

Также полностью от горячего водоснабжения отключат объекты 11-го, 15—19-го комплексов. С полным списком объектов можно ознакомиться на telegram-канале мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Казани изменили сроки начала отключения горячей воды в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Теперь первые отключения начнутся 12—14 июля. Все работы планируется провести до 4 августа.

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Маргарита Головатенко