«Причастности к делу не имею»: директор по модернизации КВЗ отправлен в СИЗО Казани

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Только что Вахитовский райсуд Казани санкционировал арест директора по модернизации Казанского вертолетного завода Ильдара Мустафина. Ему предъявлено обвинение в афере на 5,25 млн рублей вместе с замглавы межрегионального управления Ростехнадзора Александром Игоновым и неустановленными лицами, сообщает с заседания журналист «Реального времени».



На процессе выяснилось — Мустафина задержали вчера на территории завода в 14 часов. И вчера же предъявили обвинение, с которым он категорически не согласен. Следователь МВД Фанис Галиуллин настаивал на заключении фигуранта под стражу, приводя те же доводы, что на аресте Игонова — не все причастные к преступлению установлены, на свободе обвиняемый может создать помехи расследованию.

«Прошу отказать в удовлетворении ходатайства. Так как причастности своей не имею к данному делу», — вот и все, что сказал по существу на заседании сам топ-менеджер оборонного предприятия.



Его адвокат Илья Гумиров отметил — следователи считают его клиента фактическим директором фирмы «Спектрострой», однако у фирмы есть и настоящий директор. Защитник также подчеркнул — его клиент занимает одну из основных должностей на стратегически очень важном предприятии. «У него в подчинении не менее 280 человек. Сейчас завод выполняет стратегические задачи для страны и потеря такого управленца будет иметь определенные последствия», — считает Гумиров.

По версии силовиков, на посту замглавы управления Игонин, вопреки интересам службы, из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников одной коммерческой фирмы навязал заключение «экономически невыгодного» договора с другой компанией. Предметом договора были услуги строительного аудита казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости. Фирма-заказчик перечислила компании-исполнителю 5 млн 250 тысяч рублей, деньги, как считают в МВД, похитил Игонов и неустановленные лица.

Статус потерпевшего в деле получило ООО «Группа Энергострой». А деньги по договору — фирма «Спектрострой» — по версии МВД, эта организация подконтрольна подозреваемому руководителю из Ростехнадзора.