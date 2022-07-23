В Татарстане за первое полугодие на телефон доверия поступило почти 20,5 тысячи звонков

В Татарстане за первое полугодие текущего года на единый детский телефон доверия поступило почти 20,5 тыс. звонков, в прошлом году в аналогичный период зарегистрировали 17,2 тыс. звонков, сообщили в Минмолодежи республики.



Основные темы обращений — вопросы отношений с родителями и со сверстниками. Поступали и обращения на темы жестокого обращения, проблем в учебе, суицида, систематической травли ребенка (буллинг), интернет-угроз и др.

Телефон доверия работает в Татарстане не первый год. Количество поступающих звонков ежедневно растет, на горячую линию обращаются не только дети и подростки, но и родители, бабушки и дедушки. Телефон доверия работает круглосуточно. С 2010 года на горячую линию поступило более 360 тыс. звонков.

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Маргарита Головатенко