Автоматическая конвертация DR в российских депозитариях стартует 15 августа

Автоматическая конвертация депозитарных расписок на акции российских эмитентов начнется 15 августа, сообщает Банк России.



На счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Процедура будет проходить без участия иностранных учетных институтов. Инвесторам не придется подавать никаких заявлений.

С даты опубликования решения депозитарии не вправе принимать поручения депонентов на конвертацию ценных бумаг иностранного эмитента в акции российского эмитента. Неисполненные поручения депонентов считаются отозванными 25 июля.

Сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике заявила, что спад экономики в России будет менее глубоким, чем ожидалось. Также она сообщила, что Банк России планирует продление ограничений на покупку иностранной валюты.

Банк России понизил ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых, то есть сразу на 1,5 п. п. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября.



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Маргарита Головатенко