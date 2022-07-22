В ТОСЭР «Зеленодольск» создано 11,5 тысячи рабочих мест, вложено более 8 млрд рублей

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Проект ТОСЭР «Зеленодольск» оказался успешным — на сегодняшний день в нем 25 резидентов, создано 11,5 тысячи рабочих мест, вложено более 8 миллиардов рублей, сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.



Сегодня промпарк «Зеленодольск» посетили члены оперштаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Татарстане под председательством руководителя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максима Топилина.

По словам главы района, ТОСЭР заполнен резидентами на 100% и заявки продолжают поступать. Михаил Афанасьев отметил, что пример инфраструктурной поддержки планируется перенести на Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр (СМЛЛЦ):

— Расположенный на пересечении международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток», имеющий выход на федеральные транспортные магистрали железнодорожного, водного, автомобильного сообщения, СММЛЦ способен стать ядром транспортно-логистической системы. Наша задача — не мимо, а через нас! — сказал Афанасьев.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В конце 2021 года сообщалось, что резиденты ТОСЭР Татарстана создали свыше 7 тысяч новых рабочих мест. Основная часть из них (6,3 тысячи) приходилась на ТОСЭР «Зеленодольск».



В 2016 году на территории республики заработали пять территорий социально-экономического развития (Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск и Менделеевск). В общей сложности за 5 лет работы было создано более 17 тысяч рабочих мест.

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Маргарита Головатенко