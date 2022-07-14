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В Казани увеличилось число непригодных для купания пляжей

15:02, 14.07.2022 1
В Казани увеличилось число непригодных для купания пляжей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани за неделю среди пяти оборудованных пляжей увеличилось количество непригодных для купания — до четырех. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

По состоянию на 13 июля по санитарно-химическим показателям требованиям не соответствуют пляжи «Нижнее Заречье», «Озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив», по микробиологическим показателям — «Озеро Глубокое».

В списке из пяти оборудованных нет только пляжа «Комсомольский» в Дербышках. По состоянию на 8 июля нормам так же соответствовал «Комсомольский», а еще пляж «Озеро Глубокое». Так, число непригодных для купания пляжей меньше чем за неделю увеличилось с трех до четырех.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В управлении указали, что нормам по санитарно-химическим показателям также не соответствует пляж в Мензелинске. Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, не зарегистрированы.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:44
    Для купания лето вообще не задалось. В прошлом году иная картина была.
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