В Казанском кремле открылась конференция об основании русского флота

В Казанском кремле открылась научно-практическая конференция «Морским судам быть…»: Основание русского флота императором Петром Великим и развитие судоходства в России», сообщает «РИА Новости».



Конференция проходит в рамках межрегионального научно-исследовательского форума «Реформы императора Петра I. Историческое наследие и современность».

По словам председателя наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой, конференция в прошлом году проходила в Москве, Калининграде, Перми и Казани и принесла «обильный урожай» в виде сборника из 49 докладов.

— Для нас очень важно, что мы уже второй год обсуждаем петровскую тему на научных площадках Казани… Опыт был настолько удачным, настолько активной была дискуссия, важные и актуальные темы были подняты, на многие вопросы были даны определенные ответы, и в этом году мы продолжили эту работу, — сказала она.

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Маргарита Головатенко