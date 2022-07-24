«Они летят не просто так»: со здания «КазхимНИИ» падают кирпичи

Как стало известно «Реальному времени», у здания под номером 27 на Сибирском тракте в Казани, которое находится практические на первой линии, в некоторых местах обвалилась внешняя стена. Дыры замечены прямо под крышей, где-то есть трещины.

Фото: realnoevremya.ru

Более того, читатели издания заметили прямо под окнами горы кирпичей, которые валяются в том числе и на тротуаре. Никаких ограничительных лент при этом нет.

Фото: realnoevremya.ru

В здании в том числе располагается Казанский химический НИИ. Источник внутри организации пояснил «Реальному времени», что кирпичи летят вниз из-за проводимых там работ.

— Они летят не просто так, их скидывают, потому что закрывают старые разрушения на стенах. Раньше они просто так тоже не сыпались. Внизу делают специальные ограждения, ленточками огородили. — говорит собеседник издания.

По его словам, ремонтные работы идут быстро, в том числе и в внутри здания — например, в кабинетах недавно поменяли потолки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».