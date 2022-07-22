Сегодня в Татарстане гроза, дождь и до +29 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем воздух в Татарстане, в том числе и в Казани, прогреется до +24—29 градусов. В Набережных Челнах прогнозируется от +24 до +27°С.

Синоптики прогнозируют северо-восточный умеренный ветер. При грозе возможны кратковременные усиления до 15—18 м/с.

Фото: Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра республики, в ближайшие выходные в Татарстан вернется жаркая погода — воздух прогреется до +30 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.



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Татьяна Демина