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Конкурсный управляющий «Роял Тайм Групп» хочет привлечь к субсидиарной ответственности кипрский офшор

16:45, 20.07.2022
Конкурсный управляющий «Роял Тайм Групп» хочет привлечь к субсидиарной ответственности кипрский офшор
Фото: realnoevremya.ru

Конкурсный управляющий ООО «Роял Тайм Групп» подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица — кипрского офшора Gucen Enterprises Ltd., который является 100%-ным совладельцем, сказано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Заявление подано 18 июля. Размер ответственности невозможно определить на дату подачи заявления, указывается в сообщении.

Уставный капитал ООО «Роял Тайм Групп» составляет 101 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В июле в Краснодарском крае с банкротных торгов продали активы ООО «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова в игорной зоне «Азов-Сити». Сумма сделки была в 76 раз меньше инвестиций — 3,4 млрд рублей, вложенных в этот проект игорным королем из Татарстана. Казино, гостиница и еще несколько объектов ушли с молотка всего за 44,44 млн рублей.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан

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