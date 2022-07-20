Возле Казанского кремля столкнулись Porsche и Subaru

Возле Казанского кремля столкнулись сегодня Porsche и Subaru. Об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы.

ДТП произошло на улице Батурина. По предварительным данным, японская иномарка въехала в Porsche. Информации о пострадавших нет.

Сегодня утром в Казани на Сибирском тракте столкнулись Mercedes и грузовик. Из-за этого на дороге образовалась протяженная пробка — почти 2,5 км.

Вчера в Казани на проспекте Ямашева столкнулись троллейбус и автобус. В мэрии города сообщали, что водителю автобуса стало плохо за рулем, из-за чего он, вероятно, и столкнулся с троллейбусом. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



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Татьяна Леухина