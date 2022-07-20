В России зарегистрировали 5 685 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 685 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 504 729.

Госпитализировали еще 1 110 человек. Это на 17% меньше по сравнению с 19 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Выздоровели за сутки 4 317 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 17 919 843 россиянина.

За сутки инфекция унесла жизни 37 человек. Всего от COVID-19 скончались 381 997 пациентов.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 20 июля читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Леухина