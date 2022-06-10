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В Госдуме предлагают ограничить иностранное владение в российских онлайн-сервисах по размещению рекламы

17:28, 10.06.2022
В Госдуме предлагают ограничить иностранное владение в российских онлайн-сервисах по размещению рекламы
Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает ограничение для иностранцев по владению долями в российских онлайн-сервисах по показу рекламы. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

— Основным владельцем таких ресурсов сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20 процентами, — указано в тексте законопроекта.

Фото: pexels.com

Также вводятся дополнительные требования для владельцев сервисов по размещению рекламы, если их посещает более десяти миллионов человек в месяц:

  • не допускать использование сайта в противоправных целях или с целью опорочить гражданина или группу граждан;
  • соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные российским законодательством о выборах и референдумах;
  • соблюдать права и законные интересы граждан и организаций;
  • разместить адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений, а также данные получателя — фамилию и инициалы или название юридического лица;
  • обеспечить возможность анализа аудитории уполномоченной организацией.

Автором законопроекта является депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин.

Накануне Федеральная антимонопольная служба обвинила певицу Полину Гагарину в нарушении законодательства о рекламе. По версии ведомства, реклама шоу «Обезоружена», которое прошло в Казани, транслировалась без возрастной маркировки.

    Артем Гафаров
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