В Госдуме предлагают ограничить иностранное владение в российских онлайн-сервисах по размещению рекламы

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает ограничение для иностранцев по владению долями в российских онлайн-сервисах по показу рекламы. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

— Основным владельцем таких ресурсов сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20 процентами, — указано в тексте законопроекта.

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Также вводятся дополнительные требования для владельцев сервисов по размещению рекламы, если их посещает более десяти миллионов человек в месяц:

не допускать использование сайта в противоправных целях или с целью опорочить гражданина или группу граждан;

соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные российским законодательством о выборах и референдумах;

соблюдать права и законные интересы граждан и организаций;

разместить адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений, а также данные получателя — фамилию и инициалы или название юридического лица;

обеспечить возможность анализа аудитории уполномоченной организацией.

Автором законопроекта является депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин.

Накануне Федеральная антимонопольная служба обвинила певицу Полину Гагарину в нарушении законодательства о рекламе. По версии ведомства, реклама шоу «Обезоружена», которое прошло в Казани, транслировалась без возрастной маркировки.

Артем Гафаров