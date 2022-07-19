Замглавы МВД Татарстана поздравил с юбилеем майора — маму десяти детей

Фото: МВД по РТ

Ноутбук, грамоту и поздравления от замглавы МВД по РТ Алексея Соколова получила на свое 50-летие оперативный дежурный отделения «Нурлатское» в Зеленодольском райотделе полиции и многодетная мать Дания Гилязова. Вместе с супругом она воспитывает 10 детей, из которых восемь — приемные, а шесть появились на свет в другой семье.



Старшая дочка Гилязовой сейчас служит помощником дежурного в полиции, а старший из сыновей — в армии. Младший — в четвертом классе.

На встрече с генерал-майором его подчиненная рассказала, что становится приемной мамой не планировала, все вышло само собой. В свое время получила педагогическое образование, но пошла работать в отдел по делам несовершеннолетних Зеленодольска. По роду службы приходилось часто бывать в Нурлатском детдоме, и там будущий сын нашел ее сам — с первой встречи стал звать мамой.

— В первый раз я его одернула: «Мальчик, я не мама». Второй раз захожу, он опять: «Мама, мама». Но тут уже я когда в следующие разы приходила конфетки с собой брала, потому что знала, что Сашенька обязательно подбежит ко мне. Появились дружеские отношения с этим мальчишкой. И в это же время моя дочь закончила девятый класс и уехала учиться в Казань. Дома стало пусто. Мы с мужем подумали и решили этого пацана взять к себе в семью.

На тот момент врачи объявили паре — своих детей больше не будет. Жизнь опровергла этот прогноз — через три года родился сын, а еще через шесть он подружился с ровесником из Нурлатского детдома, позвал его погостить домой. Так в семье появился еще один ребенок.

Пятым стал Саша Мухин, которому тогда было 12 лет — стал ходить к Гилязовой на работу, предлагать помощь, потом попросился в гости и стал заходить регулярно, сначала один, потом с двумя сестрами. По соглашению с директором детдома взяли всех троих на лето в гостевую семью.

«Проходит месяц, созванивается с директором, и он говорит: «Ну, вот трое детей у тебя, а остальных когда будешь забирать?» А я его спрашиваю: «А их вообще сколько?». Он: «Всего шестеро». И вот так все шестеро детей Мухиных оказались у нас в семье», — вспоминает майор полиции Дания Гилязова. С ее слов, в этом году старшему из Мухиных будет 19, младшему — 11.