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Минобороны: российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода «Градов»

12:20, 19.07.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода «Градов»
Фото: кадр видео Минобороны России

За сутки российские военные поразили четыре взвода РСЗО, 13 взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов украинских военных на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Запорожской области поражен пункт дислокации нацистского формирования «Правый сектор»*, было уничтожено до 200 боевиков. В Одесской области уничтожили хранилища с боеприпасами к поставленному США и Европой вооружению.

Фото: кадр видео Минобороны России

По словам Конашенкова, Украина принудительно мобилизует жителей Артемовска, Соледара и других близлежащих городов, чтобы восполнить значительные потери, передает пресс-служба Минобороны России.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России

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Татьяна Леухина
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