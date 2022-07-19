Минобороны: российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода «Градов»

Фото: кадр видео Минобороны России

За сутки российские военные поразили четыре взвода РСЗО, 13 взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов украинских военных на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



В Запорожской области поражен пункт дислокации нацистского формирования «Правый сектор»*, было уничтожено до 200 боевиков. В Одесской области уничтожили хранилища с боеприпасами к поставленному США и Европой вооружению.

Фото: кадр видео Минобороны России

По словам Конашенкова, Украина принудительно мобилизует жителей Артемовска, Соледара и других близлежащих городов, чтобы восполнить значительные потери, передает пресс-служба Минобороны России.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.



* Организация признана экстремистской и запрещена в России



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина