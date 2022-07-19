Минобороны: российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода «Градов»
За сутки российские военные поразили четыре взвода РСЗО, 13 взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов украинских военных на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Запорожской области поражен пункт дислокации нацистского формирования «Правый сектор»*, было уничтожено до 200 боевиков. В Одесской области уничтожили хранилища с боеприпасами к поставленному США и Европой вооружению.
По словам Конашенкова, Украина принудительно мобилизует жителей Артемовска, Соледара и других близлежащих городов, чтобы восполнить значительные потери, передает пресс-служба Минобороны России.
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