Наибольший средний балл выпускники школ Татарстана получили по английскому языку

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подвели итоги государственной аттестации выпускников школ. Как отметил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, в этом году 11-классники хуже, чем в прошлые годы, сдали госэкзамены по русскому языку, литературе, физике, биологии, географии и информатике. И все же средние баллы татарстанских выпускников по всем сдаваемым предметам выше общероссийских показателей.



Так, средний балл по русскому языку составил 72,82 (в 2021 году — 74,73) — выше среднероссийского показателя на 4,5 балла. В прошлом году разница составила 3 балла. Лучше всего экзамен по русскому написали школьники Бугульминского района Татарстана, достигнув среднего показателя в 78,33 балла. На последней строчке — Кайбицкий район, где выпускники продемонстрировали результат в 62,53 балла.

Средний балл по математике составил 64,04 — на 8 баллов выше общероссийского. Лучше всех ЕГЭ по этому предмету сдали выпускники Верхнеуслонского района, а именно лицея при университете Иннополис. Там результат составил 76,49 балла. Хуже остальных с итоговым испытанием справились 11-классники Ютазинского района, в среднем получив 49,37 балла. Порог по математике — 27 баллов.

Наибольший средний балл в этом году выпускники школ в Татарстане продемонстрировали по английскому языку — он составил 83,3 балла, что выше среднероссийского показателя на 7 пунктов. Причем самый высокий показатель был достигнут выпускниками Мензелинского района — они получили за сдачу этого ЕГЭ в среднем 91 балл. В самом низу таблицы с результатами по английскому — Алексеевский район. У выпускников, выбравших этот предмет для сдачи, 70 баллов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Министерства выделил ряд районов, выпускники школ в которых при сдаче двух и более предметов получили результаты значительно ниже среднереспубликанских значений.

— Например, Апастовский район имеет такие результаты по трем предметам: математике профильной, физике, биологии. Ютазинский, Спасский, Лаишевский районы — по двум предметам — математике и физике. Дрожжановский район — по физике и биологии. Тукаевский и Лаишевский районы — по математике и биологии.

Аттестат о среднем образовании по итогам единого государственного экзамена в Татарстане не получили 77 одиннадцатиклассников — 0,48% от общего количества выпускников школ. Всем им предстоит пересдача в сентябре.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ангелина Панченко