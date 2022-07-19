В центре Казани за 1,7 миллиона обследуют здание, где работали известные ученые-медики

В центре Казани, на улице Университетской, 13, планируют обследовать объект культурного наследия республиканского значения — здание Казанского мединститута, где работали известные ученые-медики. На эти цели готовы направить более 1,77 миллиона рублей.

По данным Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, это здание Казанского мединститута, где работали в 1941—1942 гг. видный деятель советского здравоохранения Сергей Курашов, а в 1932—1953 годах — один из организаторов здравоохранения Татарской АССР Фатых Мухамедьяров и другие видные ученые-медики.

В документации указано, что двухэтажное кирпичное здание с цокольным этажом построено в 1814 году. Сейчас оно используется как учебный корпус КГМУ. Здание входит в состав архитектурного ансамбля КФУ.

Подрядчика ищет Казанский государственный медицинский университет. Работы требуется завершить до конца ноября этого года. Источник финансирования — средства от приносящей доход деятельности.

Подряду необходимо провести техническое обследование строительных конструкций и внутренних систем инженерного оборудования здания с целью определения фактических значений параметров, характеризующих работоспособность объекта и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации или необходимость реконструкции, восстановления, усиления и ремонта.

В мае «Реальное время» писало, что на ремонт здания по улице Университетской, 13 выделили 846 тысяч рублей из федерального бюджета. Обновить планировали помещения кафедры гистологии и кафедры нормальной физиологии, а также санузлы.



К документации были приложены фотографии к акту технического состояния здания, датированные декабрем 2020 года. На них видно, что на потолках помещений первого этажа остались желтые пятна от протечек, а на стенах обсыпалась штукатурка.



Источник: документация к тендеру

На потолках и стенах помещений первого этажа здания зафиксировали трещины, в линолеуме образовались большие дыры. В коридоре побита плитка. Следы протечек в декабре 2020 года зафиксировали и на потолках помещений, находящихся на втором этаже.



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Татьяна Демина