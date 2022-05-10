На ремонт помещений в здании, где работали известные казанские ученые-медики, выделят менее миллиона рублей
В Казани планируют отремонтировать помещения здания по улице Университетская, 13. На эти цели готовы выделить 846 тысяч рублей.
По данным Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, это здание Казанского мединститута, где работали в 1941 — 1942 гг. видный деятель советского здравоохранения Сергей Курашов Сергей, а в 1932 — 1953 годах — один из организаторов здравоохранения Татарской АССР Фатых Мухамедьяров и другие видные ученые-медики.
Объект включен в список объектов культурного наследия и находится в федеральной собственности.
Подрядчика на ремонт помещений, расположенных в здании учебного корпуса Казанского государственного медицинского университета, ищет сам. Профинансируют работы из федерального бюджета.
Работы проведут в два этапа. На первом отремонтируют помещения кафедры гистологии. Срок — до 1 июля 2022 года. На втором этапе запланирован ремонт помещений кафедры нормальная физиология и санузлов. Работы требуется завершить до 1 августа.
К документации на портале госзакупок приложены фотографии к акту технического состояния здания. Они датированы декабрем 2020 года. На них видно, что на потолках помещений первого этажа остались желтые пятна от протечек, а на стенах обсыпалась штукатурка.
На потолках и стенах помещений первого этажа здания зафиксировали трещины.
В линолеуме на полах помещений первого этажа здания образовались большие дыры. В коридоре побита плитка.
Следы протечек в декабре 2020 года зафиксировали и на потоках помещений, находящихся на втором этаже здания по ул. Университетская, 13. На кадрах из коридора видно, что в неудовлетворительном состоянии находятся стены.
Ремонт, судя по кадрам конца 2020 года, требуется и цокольному этажу.
В августе 2021 года на ремонт входной группы, фасада и помещения главного учебного корпуса Казанского государственного медицинского университета планировалось направить более 5,1 миллиона рублей. Здание расположено на улице Бутлерова, 49 и признано объектом культурного наследия.
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