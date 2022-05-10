На ремонт помещений в здании, где работали известные казанские ученые-медики, выделят менее миллиона рублей

В Казани планируют отремонтировать помещения здания по улице Университетская, 13. На эти цели готовы выделить 846 тысяч рублей.

По данным Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, это здание Казанского мединститута, где работали в 1941 — 1942 гг. видный деятель советского здравоохранения Сергей Курашов Сергей, а в 1932 — 1953 годах — один из организаторов здравоохранения Татарской АССР Фатых Мухамедьяров и другие видные ученые-медики.

Объект включен в список объектов культурного наследия и находится в федеральной собственности.

Источник: документацию к тендеру

Подрядчика на ремонт помещений, расположенных в здании учебного корпуса Казанского государственного медицинского университета, ищет сам. Профинансируют работы из федерального бюджета.

Источник: документацию к тендеру

Работы проведут в два этапа. На первом отремонтируют помещения кафедры гистологии. Срок — до 1 июля 2022 года. На втором этапе запланирован ремонт помещений кафедры нормальная физиология и санузлов. Работы требуется завершить до 1 августа.



Источник: документацию к тендеру

К документации на портале госзакупок приложены фотографии к акту технического состояния здания. Они датированы декабрем 2020 года. На них видно, что на потолках помещений первого этажа остались желтые пятна от протечек, а на стенах обсыпалась штукатурка.

Источник: документацию к тендеру

Источник: документацию к тендеру

На потолках и стенах помещений первого этажа здания зафиксировали трещины.

Источник: документацию к тендеру

Источник: документацию к тендеру

В линолеуме на полах помещений первого этажа здания образовались большие дыры. В коридоре побита плитка.

Источник: документацию к тендеру

Источник: документацию к тендеру

Следы протечек в декабре 2020 года зафиксировали и на потоках помещений, находящихся на втором этаже здания по ул. Университетская, 13. На кадрах из коридора видно, что в неудовлетворительном состоянии находятся стены.

Источник: документацию к тендеру

Источник: документацию к тендеру

Источник: документацию к тендеру

Источник: документацию к тендеру

Ремонт, судя по кадрам конца 2020 года, требуется и цокольному этажу.

Источник: документацию к тендеру

В августе 2021 года на ремонт входной группы, фасада и помещения главного учебного корпуса Казанского государственного медицинского университета планировалось направить более 5,1 миллиона рублей. Здание расположено на улице Бутлерова, 49 и признано объектом культурного наследия.



Татьяна Демина