КФУ оказался в рейтинге вузов для юристов по зарплатам выпускников

Казанский федеральный университет (КФУ) оказался в рейтинге российских вузов для юристов с самыми высокими зарплатами после выпуска. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Самых высокооплачиваемых юристов в России выпускает МГИМО — Московский государственный институт международных отношений. Их средняя заработная плата — 150 тысяч рублей. Второе место — у МГУ, выпускники этого вуза в среднем получают 145 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербургский госуниверситет — молодые юристы с его дипломом зарабатывают 130 тысяч рублей в месяц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выпускники КФУ после окончания вуза получают в среднем 95 тысяч рублей, пишет РБК.

В июне Казанский федеральный университет (КФУ) и Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ) им. А.Н. Туполева вошли в рейтинг вузов, которые готовят самых высокооплачиваемых IT-специалистов в России.



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Татьяна Леухина