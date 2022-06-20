КФУ и КНИТУ-КАИ вошли в рейтинг вузов, которые готовят самых высокооплачиваемых IT-специалистов в России

Казанский федеральный университет (КФУ) и Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ) им. А.Н. Туполева вошли в рейтинг вузов, которые готовят самых высокооплачиваемых IT-специалистов в России. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob (имеется в распоряжении «Реального времени»).

КФУ опустился по показателю средних зарплат выпускников на одну строчку за год, с 9-го на 10-е место. Так, средний размер зарплат выпускников за год вырос на 15 тысяч рублей и составляет сегодня 150 тысяч в месяц. Средний бал по ЕГЭ в 2021 году составлял 85,6.

Фото: media.kpfu.ru

КНИТУ-КАИ занял 17-ю строчку, опустившись на три позиции. В среднем выпускники получают 115 тысяч рублей (+5 тысяч рублей за год). Средний бал по ЕГЭ в прошлом году составлял 82,7.

Фото: kai.ru

Отмечается, что в рейтинге также учтена доля людей, ищущих работу в том городе, где они проходили обучение. Примечательно, что у столицы Татарстана средний показатель. Так, наибольшую приверженность городу среди казанских вузов показали выпускники КНИТУ-КАИ — 75%, выпускники КФУ — 67%.

1 июня аналитики SuperJobс поделились с «Реальным временем» результатами своего исследования, согласно которому выпускники казанских школ чаще выбирают IT и медицину для обучения в университетах и колледжах. Такими данными с «Реальным временем» поделились аналитики SuperJob. Опрос проводился с 21 марта по 31 мая этого года.

Исследователи отмечают, что сейчас все больше школьников предпочитают уходить после 9-го класса и поступать в колледжи и техникумы. О таких планах детей заявляет каждый четвертый родитель. Абитуриенты и вузов, и колледжей чаще всего выбирают IT-профессии и медицинские специальности, отмечается в исследовании.

Максим Кокунин