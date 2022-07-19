Казань вошла в рейтинг городов с необычными вакансиями

Казань оказалась в летнем рейтинге городов России с необычными вакансиями, сообщает «Работа.ру».



Так, в столице Татарстана ищут полировщика лопаток. От соискателя ожидают среднего профильного образования, опыта работы не менее трех лет, квалификации не ниже четвертого разряда и ответственного отношения к работе. Обязанности сотрудника — полировка и глянцевание с подгонкой и доводкой лопаток, удаление коррозии и забоин при ремонте.

В рейтинге есть вакансия миниатюриста — творческого специалиста ищут в Санкт-Петербурге. Также в Северной столице ищут редактора в книжное издательство. В Зеленограде хотят нанять нейропсихолога, который бы проводил диагностические и коррекционные занятия с детьми с нарушением психических функций.

В больнице в Калужской области свободна вакансия эпидемиолога, в Челябинске ищут плавильщика, в Тюмени — пельменщицу, а в Воронежской области — сборщика грибов.

Если говорить о казанских вакансиях, frontend-разработчику в столице Татарстана готовы платить 175—200 тысяч рублей, менеджеру по работе с ключевыми клиентами готовы платить от 130 тысяч рублей, от 100 тысяч рублей готовы платить начальнику архитектурно-строительного отдела.

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Маргарита Головатенко