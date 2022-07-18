В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида и аммиака

Фото: Максим Платонов

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ — формальдегида и аммиака. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Превышение предельно допустимого уровня аммиака зафиксировал ПНЗ №3 по ул. Мартына Межлаука. Концентрация этого вещества составила 0,26 мг/кубометр при ПДК в 0,2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенный уровень формальдегида зарегистрировали три пункта наблюдения. Так, по данным ПНЗ №4 на ул. Болотникова он достиг 0,062 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

На ПНЗ №5 на ул. Татарстан, 72 концентрация формальдегида достигла 0,076 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенный уровень формальдегида зарегистрировал и ПНЗ №7 на ул. Декабристов, 183. Предельно допустимая концентрация оказалась превышена почти в 3,5 раза и составила 0,173 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 15 июля по 7 часов 18 июля.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



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Демина Татьяна