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Стоимость чистых активов ПАО «КАМАЗ» составила более 71,8 млрд рублей

14:57, 18.07.2022
Стоимость чистых активов ПАО «КАМАЗ» составила более 71,8 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Стоимость чистых активов ПАО «КАМАЗ» составила более 71,8 млрд рублей. Данные опубликованы на портале раскрытия информации.

По состоянию на 30 июня их стоимость составила 71 888 390 000 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чистая прибыль КАМАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь — июнь 2022 года составила 2,7 млрд рублей, следует из отчетности компании, опубликованной на прошлой неделе. Это на 4,74% ниже, чем в аналогичном периоде 2021 года. Выручка КАМАЗа за первое полугодие увеличилась на 9,03% в годовом выражении и составила 122,49 млрд рублей.

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Татьяна Леухина
ПромышленностьМашиностроениеОбщество Татарстан

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