Стоимость чистых активов ПАО «КАМАЗ» составила более 71,8 млрд рублей
Стоимость чистых активов ПАО «КАМАЗ» составила более 71,8 млрд рублей. Данные опубликованы на портале раскрытия информации.
По состоянию на 30 июня их стоимость составила 71 888 390 000 рублей.
Чистая прибыль КАМАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь — июнь 2022 года составила 2,7 млрд рублей, следует из отчетности компании, опубликованной на прошлой неделе. Это на 4,74% ниже, чем в аналогичном периоде 2021 года. Выручка КАМАЗа за первое полугодие увеличилась на 9,03% в годовом выражении и составила 122,49 млрд рублей.
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