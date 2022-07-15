Чистая прибыль КАМАЗа в первом полугодии снизилась на 4,74%

Чистая прибыль КАМАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь — июнь 2022 года составила 2,7 млрд рублей. Это следует из опубликованной отчетности компании.



Это на 4,74% ниже, чем в аналогичном периоде 2021 года. Выручка КАМАЗа за первое полугодие увеличилась на 9,03% в годовом выражении и составила 122,49 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам прошлого года чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ составила 4,056 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.

В конце июня акционеры ПАО «КАМАЗ» приняли решение по распределению чистой прибыли предприятия по результатам деятельности за 2021 год, составившей 4,05 млрд. Большую часть чистой прибыли в 3,98 млрд рублей решили не распределять, а использовать на финансирование инвестиционной программы. Оставшуюся часть прибыли — 70,05 млн — направят на формирование резервного фонда КАМАЗа.



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Татьяна Леухина