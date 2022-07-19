Сегодня в Татарстане сильные дожди, ливни и до +27 градусов

Во вторник, 19 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность, дожди, местами сильные, а также ливни, грозы и локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха сегодня днем составит +22..+27 градусов. В Казани прогнозируется от +22 до +24 °С. В Набережных Челнах потеплеет до +23..+27 °С.

Синоптики также предупреждают о юго-восточном с переходом на юго-западный умеренном ветре. Местами его порывы могут достигать 15—20 м/с, локально — до 24 м/с.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели в республике сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.



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Татьяна Демина