В Татарстане на разработку проектной документации для строительства и модернизации двух объектов выделят 7 млн

Фото: Максим Платонов (архив)

ГБУ «Главстрой Татарстана» объявило тендер на разработку проектной документации для строительства и модернизации двух объектов на территории республики за 7 млн рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.

В перечень объектов вошли:

строительство общежития для аграрного колледжа в пгт Богатые Сабы, Сабинский район;

модернизация здания Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А.Ф. Агафонова по адресу: Казань, проспект Победы, д. 83.

Отмечается, что документация должна быть в объеме, достаточном для производства работ, с получением всех необходимых согласований и положительного заключения государственной экспертизы. Кроме того, проект может быть представлен на CD-дисках либо на DVD-дисках. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 11 июля, итоги подведут 13 июля.

Фото: Максим Платонов (архив)

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства и реконструкции пяти объектов на территории республики за 53,5 млн рублей.

В перечень объектов вошли:

строительство блочно-модульной котельной с подводящим газопроводом для обеспечения теплоснабжением здания Детской школы искусств в Мензелинске;

реконструкция комплекса трамплинов по улице Менделеева в Лениногорске;

строительство крытого катка с искусственным льдом в селе Карелино, Балтасинский район республики;

строительство инженерной инфраструктуры промышленного парка «Менделеевск 2.0» (1 очередь);

реконструкция гимназии №18 с татарским языком обучения Приволжского района Казани.

Исполнитель обязуется спроектировать модели объектов в соответствии с расчетными показателями и точной пространственной привязкой сетей (водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха, пожаротушения, вентиляции и др.).



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Максим Кокунин