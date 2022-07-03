В Татарстане на разработку проектной документации для строительства и модернизации двух объектов выделят 7 млн
ГБУ «Главстрой Татарстана» объявило тендер на разработку проектной документации для строительства и модернизации двух объектов на территории республики за 7 млн рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.
В перечень объектов вошли:
- строительство общежития для аграрного колледжа в пгт Богатые Сабы, Сабинский район;
- модернизация здания Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А.Ф. Агафонова по адресу: Казань, проспект Победы, д. 83.
Отмечается, что документация должна быть в объеме, достаточном для производства работ, с получением всех необходимых согласований и положительного заключения государственной экспертизы. Кроме того, проект может быть представлен на CD-дисках либо на DVD-дисках. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 11 июля, итоги подведут 13 июля.
Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства и реконструкции пяти объектов на территории республики за 53,5 млн рублей.
В перечень объектов вошли:
- строительство блочно-модульной котельной с подводящим газопроводом для обеспечения теплоснабжением здания Детской школы искусств в Мензелинске;
- реконструкция комплекса трамплинов по улице Менделеева в Лениногорске;
- строительство крытого катка с искусственным льдом в селе Карелино, Балтасинский район республики;
- строительство инженерной инфраструктуры промышленного парка «Менделеевск 2.0» (1 очередь);
- реконструкция гимназии №18 с татарским языком обучения Приволжского района Казани.
Исполнитель обязуется спроектировать модели объектов в соответствии с расчетными показателями и точной пространственной привязкой сетей (водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха, пожаротушения, вентиляции и др.).
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым